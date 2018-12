Gesponsorde inhoud Kerstverlichting aan gemeentehuis verdeelt meningen Marco Mariotti

14 december 2018

19u12 0 Maasmechelen Je kunt er bijna niet naast kijken, de nieuwe kerstverlichting aan het gemeentehuis van Maasmechelen. Het gebouw is sinds deze week in een nieuwe paars jasje gestoken. “Prachtig", klinkt het bij velen, maar niet iedereen is overtuigd.

Tijdens de kerstperiode van 2017 werd het gemeentehuis voor een eerste keer omgebouwd tot een heuse lichttempel. Dit jaar pakt het gemeentehuis met een gelijkaardig verhaal uit, maar is er één groot detail: de kleur van de versiering.

“Net een bordeel”

Het volledige gemeentehuis licht paars op wat de meningen bij de publieke opinie verdeeld. “Prachtig, indrukwekkend”, klinkt het bij velen. Maar anderen gniffelen dat die paarse kleur wat weg heeft van een bordeel.

Raf Terwingen (CD&V) legt uit. “De kleur werd gekozen door één van onze ambtenaren, maar vanaf maandag zal die kleur kunnen wisselen. Vorig jaar hadden we enkel geel licht en nog andere opties. Dit jaar is er dus meer variatie, maar het gaat om hetzelfde budget. Ook het gemeentelogo kan geprojecteerd worden.” In totaal gaat het om een kostprijs van 20.000 euro.