Jongen start haatcampagne tegen liefdesrivaal 30 januari 2018

02u49 0 Maasmechelen Een nu 23-jarige homofiele man uit Maasmechelen die niet kon verkroppen dat een jeugdvriend, waarin hij 'meer' zag, een relatie aanging met een vrouw, riskeert zeven maanden cel en een boete van 300 euro omdat hij op nogal drastische manier te kennen gaf dat hij de bewuste relatie niet waardeerde. De betrokken vrouw vraagt 4.000 euro morele schadevergoeding.

De betichte zag meer in de hechte vriendschap die hij, vanaf 16-jarige leeftijd, opbouwde met een andere mannelijke leeftijdsgenoot. Er volgde echter een koude douche toen hij vernam dat zijn beste maat een vriendinnetje had en er een relatie mee was begonnen. Meteen startte hij (was toen 17 jaar) een jarenlange haatcampagne tegen de vrouw. Dit gebeurde via telefoontjes, vaak meer dan 300 per dag, en bezwarende berichten naar de omgeving van de tortelduifjes. Op 24 februari 2015 legde zijn voormalige vriend klacht neer bij de politie en kort nadien volgde de vrouw. De advocaat van de betichte zei dat zijn cliënt in een negatieve spiraal raakte omdat deze het bijzonder moeilijk had om zich tegen zijn (Turkse) ouders te outen. De golf van stalking is inmiddels beëindigd. Bovendien heeft de twintiger vast werk en, bovenal, een geslaagde relatie. Ter zitting betuigde hij zijn spijt en gaf toe dat zijn acties meer dan een brug te ver waren. Vonnis volgt op 26 februari. (JEK)