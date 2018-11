Jonge Maaslander riskeert boete voor verboden wapenbezit DSS

07 november 2018

14u01 0 Maasmechelen Voor de rechter in Tongeren verscheen een 20-jarige man uit Maasmechelen voor het bezit van een verboden wapenstok.

Het verboden wapen kwam aan het licht bij een huiszoeking bij de jongeman thuis. De man bekende het feit dat hij de wapenstok gekocht had op een pleintje in het Genkse voor 10 euro. “Ik woon in een ruige buurt in Maasmechelen en wanneer mijn broer uit werken is, sta ik in voor de veiligheid van mijn zus en moeder”, klonk het.

“Als iedereen die zich niet meteen veilig voelt, zich gaat verlaten op de aanschaf van verboden wapens, dan wordt dit een leuke samenleving”, sprak de rechter hem streng toe. Op de vraag waarom hij niet was ingegaan op de betaling van de minnelijke schikking, antwoordde de man dat hij dacht dat zijn moeder dat betaald had. “Dus u moet uw moeder beschermen, maar zij moet wel uw boetes betalen”, sneerde de rechter. De procureur vorderde een boete van 150 euro. Uitspraak op 5 december