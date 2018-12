Jaloerse twintiger slaat vriendin bont en blauw VCT

10 december 2018

13u40 1 Maasmechelen Een 27-jarige man werd woest toen hij op 14 september 2016 om 6 uur ‘s ochtends een bericht las in de gsm van zijn vriendin. Het bericht werd verstuurd door een neef van het slachtoffer die verliefd op haar was. “Ze maakte toen de hel mee,” beschreef de aanklager. De twintiger kreeg voor de strafrechtbank in Tongeren een celstraf van 12 maanden.

De twee hadden drie jaar een relatie samen en waren anderhalf jaar getrouwd. Volgens de aanklager gebruikte de twintiger veel cannabis en kreeg zijn vriendin uit Maasmechelen al regelmatig slaag tijdens hun verloving. Toen hij op 14 september 2016 het bericht van de verliefde neef in de gsm van zijn vriendin las, brak de hel los. “Hij flipte, maakte haar uit en gebruikte fysiek geweld,” beschreef de aanklager. “Hij sloeg haar in de badkamer met het hoofd tegen de grond, nam haar bij de keel en gaf haar vuistslagen in het gezicht.” Het slachtoffer was vijf dagen werkonbekwaam. Na de feiten vluchtte de twintiger van Turkse afkomst naar Turkije. Hij had ook een zaak samen met het slachtoffer, die failliet ging. Door zijn vlucht naar Turkije, liet hij zijn 26-jarige vriendin met een berg schulden achter. De man kreeg naast de celstraf ook een boete van 900 euro. Hij moet een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan zijn ex.