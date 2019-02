Inwoners pittoresk Maasdorpje verzetten zich tegen projectontwikkelaar, die 12 woningen wil bouwen Marco Mariotti

08 februari 2019

18u05 0 Maasmechelen Het pittoreske Mazenhoven, dat 50 inwoners telt, strijdt verder tegen een projectontwikkelaar die er een wooncomplex wil neerpoten. Vorig jaar werd de vergunningsaanvraag voor de bouw van 15 woningen van tafel geveegd, maar sinds kort hangt er een nieuwe aanvraag voor 12 woningen. “Dat is toch amper verschil. We blijven ons verzetten", stellen de bewoners.

“Het was natuurlijk te denken”, zeggen de meeste bewoners van Mazenhoven bij Maasmechelen. De strijd tegen een projectontwikkelaar die op een lap grond 15 huizen wilde neerpoten, is dan toch nog niet gestreden. Het gehucht hing vorig jaar massaal zwarte vlagen uit, want met de bouw van 15 nieuwe woningen erbij zou het bevolkingsaantal in één klap van 50 naar 110 inwoners stijgen. De verkeersafwikkeling baarde heel wat bewoners zorgen, en er werden tientallen bezwaarschriften ingediend. Gevolg: géén vergunning afgeleverd door de gemeente.

Maar de ontwikkelaar houdt voet bij stuk en hing vorige maand een nieuwe aanvraag op. Dit keer voor de bouw van 12 woningen. De buurtbewoners staken de koppen bij elkaar en hingen dit keer alle zwarte vlaggen in een symbolische boom pal tegenover het stuk grond waar de huizen zouden gebouwd worden.

Bezwaarschrift

“Wij vragen iedereen een bezwaarschrift in te dienen tegen 21 februari”, klinkt het bij de buurt. “Het gaat hier om een rustieke omgeving, een gehucht waarvan het karakter niet zou mogen veranderen omwille van de bouwwoede van één persoon. Mazenhoven is vandaag een toeristische parel, een oase van rust langs het geliefde fietsroutenetwerk aan de Maasdijk."

Het schepencollege veegde de vorige aanvraag net voor de verkiezingen in september al van tafel. Maar in de wandelgangen klinkt nu al dat ook deze aanvraag niet zal worden goedgekeurd. “Ik begrijp de bezorgdheid bij de inwoners van Mazenhoven", reageert burgemeester Raf Terwingen (CD&V) kort. Hij zat al één keer samen met de omwonenden.

Omzeilen

Hij zoekt naar verluidt een definitieve oplossing om de bouwplannen definitief op te bergen. Indien de aanvrager de gemeente omzeilt, kan er nog naar de provincie gegaan worden, en later zelfs naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Of het zover zal komen, is voorlopig niet duidelijk.

Oorspronkelijk stond er op het bewuste stuk grond een beschermde hoeve die volgens de wet nooit had mogen worden afgebroken. De bewoners willen dat de hoeve hersteld wordt, én dat er maximaal één woning wordt bijgebouwd.