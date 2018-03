Investering van 2,5 miljoen euro in appartementen 20 maart 2018

02u46 0

In Eisden-Dorp op de hoek met de Rijksweg en de Eisdenweg zal er tegen eind 2019 een heus appartementcomplex opduiken. Momenteel staat daar nog een wit huis waar een boekhouder is gevestigd.





"Maar dat zal plaats maken voor residentie Vignola: elf appartementen, één huis en twee handelspanden", vertelt Philippe Vanheusden van makelaarskantoor Jemar. "Het gaat toch om een serieuze investering van ontwikkelaar Superhuis van bijna 2,5 miljoen euro. De ligging is ideaal. Vlakbij het marktplein dat momenteel ook nog een heuse facelift krijgt én het ligt niet ver van de E314." Eisden-Dorp heeft een oude dorpskern met heel wat oudere en bouwvallige woningen. "Het is dan ook decennia geleden dat hier nog eens nieuwe woningen werden gecreeërd. Dit zal voor een boost zorgen in het kleine centrum van het dorp", vult collega Robin Raeven aan. De verkoop is intussen gestart en een drietal panden zijn al verkocht. De prijzen starten vanaf 185.000 euro, btw én notariskosten inbegrepen.





(MMM)