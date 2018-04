Inbrekers gevat aan Joseph Smeetslaan 07 april 2018

De politie heeft van donderdag op vrijdagnacht een wagen gecontroleerd aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. De agenten kregen eerder een melding van een poging tot inbraak aan een woning in de Oude Baan. De twee inzittenden, een man van 36 jaar uit Frankrijk en een man van 40 jaar uit Maasmechelen, gedroegen zich verdacht en werden daarom gecontroleerd. Er werd inbrekersmateriaal aangetroffen in het voertuig. De twee verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. (MMM)