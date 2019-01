IN BEELD: Mooi sneeuwtapijt over Maasmechelen, strooidiensten druk in de weer MMM

22 januari 2019

17u47 0 Maasmechelen Los van de verkeerschaos die de sneeuwval op sommige plaatsen met zich meebrengt, zorgt het sneeuwtapijt ook voor mooie beelden. Het kasteel van Leut ligt er vredig bij, en ook de Maas slingert door het witte sneeuwlandschap.

Tegelijk is de bittere realiteit dat de strooidienst al uren in de weer zijn. “De routes zijn zo uitgestippeld dat elke inwoner via een korte verplaatsing op een gestrooide weg uitkomt", klinkt het bij de gemeente. “Daaropvolgend komen de wegen waar de bussen van De Lijn rijden en de schoolomgevingen aan de beurt. Daarna volgt de omgeving van openbare gebouwen en parkings.”

Passerellen worden voor de aanvang van de school manueel gestrooid. “Kerken en begraafplaatsen worden in functie van begrafenissen en missen aangepakt. Je kan de strooidiensten ook een handje helpen door voor je eigen voordeur de stoep ijsvrij te houden.”