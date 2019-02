IN BEELD: BSBO Mikado ravot in de sneeuw, mogelijk laatste keer sneeuwplezier deze maand MMM

01 februari 2019

16u19 1 Maasmechelen Limburg ontwaakte donderdagochtend dan toch nog een keertje met sneeuw. De leerlingen van BSBO Mikado in Maasmechelen maakten er alle gebruik van én gingen aan het ravotten.

Vanaf komende week zal het kwik weer stijgen. Dan wordt de kans op sneeuw weer even onbestaande. Of we in februari nog winterse buiten mogen verwachten, is maar de vraag. Maar daar trekken deze kindjes zich voorlopig weinig van aan. Glijden maar!