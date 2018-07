Huis in brand 17 juli 2018

In de nacht van zondag op maandag werden brandweer en politie opgeroepen voor een woningbrand in de Hemelrijkstraat te Maasmechelen. Daar werden de bewoners opgevangen en de woning werd door de brandweer verlucht. "Het bleek hier om een accidentele brand te gaan, die ontstaan was in de garage", licht korpschef Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen toe. (BVDH)