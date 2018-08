Herbert Coox stelt lijst Open Maasmechelen voor 24 augustus 2018

Herbert Coox gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Open Maasmechelen trekken. Het is ook hij die voor burgemeester gaat. Oud-burgemeester en eerste schepen Georges Lenssen duwt de lijst. Plaatsen 2 en 3 zijn voor nieuwkomers Inge Opsteijn en Mo Alakus. Ook gemeenteraadsleden Jean Donders, Eddy Vanderhallen en Romain Hamers zijn weer kandidaat. De ruggengraat van de lijst wordt verder gevormd door Open Vld-leden, versterkt met huidige gemeenteraadsleden en oud-CD&V'ers Stefan Thorez, Anniek Merlo en Patrick Palmers. "Toerisme moet nog meer worden uitgespeeld en het welzijn van de jeugd en ouderen is cruciaal", zegt Coox, die directeur is bij basisschool Proosterbos. De officiële kandidatenvoorstelling vindt plaats op vrijdag 7 september in het Cultuurcentrum van Maasmechelen. (MMM)