Heemkundige kring lanceert Guldenboek Maasmechelen 1914-1918 Marco Mariotti

16 november 2018

15u31 0 Maasmechelen Heemkundige kring 't Oude Grimbiaca pakt uit met het Guldenboek Maasmechelen 1914-1918. Zij beschrijven het leven in die periode in onze gemeente. “En we brengen hulde aan al de gesneuvelden militairen en de gekende oud-strijders van de gemeente", klinkt het.

De Belgische militaire campagne 1914-1918 komt in het boek aan bod, alsook de bevrijding in de Maasmechelse dorpen. “Het gaat om beschrijvingen op basis van de toenmalige pastoorsverslagen", klinkt het bij Grimbiaca. In het derde deel staan de erelijsten vermeld. “Het gaat om alle gesneuvelden en gekende oud-strijders van Maasmechelen aan de hand van hun militaire dossiers die aanwezig waren in Brussel en in Everen, mét een overzicht van al de kampen waar Maasmechelaren heen werden gebracht.”

In de bijlagen vind je nog een minireisgids met alle militaire monumenten en begraafplaatsen van ons land. Het boek werd gemaakt in samenwerking met Phillip Janssen, en is ondermeer verkrijgbaar via de heemkundige kring.