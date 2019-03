Harmonie Opgrimbie haalt derde plaats op kampioenschap MMM

15u11 0 Maasmechelen De Koninklijke Harmonie van Opgrimbie heeft dit weekend een derde plaats behaald op het Vlamo Open Harmoniekampioenschap.

De harmonie repeteerde wekenlang en zag hun resultaat bekroond met maar liefst 91,83 porcent. “Nog meer bijzonder is het behalen van het hoogste resultaat op het plichtwerk The garden of Earthly Delights”, zegt het bestuur. “We zijn bijzonder fier en wensen alle muzikanten, medewerkers, supporters en vooral onze dirigent Dieter Boffé een dikke proficiat.”

De Koninklijke Harmonie speelde een set van een vijftigtal minuten. Ze scoorden in het verleden al vaker hoog op het Vlamo Open Harmoniekampioenschap en hebben een gerenommeerde naam.