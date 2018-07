Grondige renovatie voor CC Maasmechelen 05 juli 2018

02u30 0 Maasmechelen Het cultuurcentrum van Maasmechelen zal in 2019 grondig gerenoveerd worden. "De architectuur van het cultuurcentrum krijgt een klassevolle maar sobere natuurlijke look die aansluit bij de omgeving, rekening houdend met het lopende Unesco-dossier van de tuinwijk", vertelt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Het gebouw en de polyvalente zaal van het CC dateren van 1971, de schouwburg van 1980. Een renovatie van de gebouwenschil is bijgevolg noodzakelijk. "Het gebouw wordt als het ware helemaal ingepakt waardoor de isolatie van buitenmuren, dak en de vernieuwing van ramen kunnen gebeuren", legt schepen van Openbare Werken Marleen Kortleven (Open Vld) uit.





"De gemeente Maasmechelen investeert een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro voor deze renovatie in samenwerking met Inter-Energa, die in het najaar 2018 een toewijzingsprocedure zal organiseren. De werken vatten aan in februari 2019 en zijn naar verwachting afgerond tegen medio oktober 2019."





In het dossier wordt ook rekening gehouden met het verbeteren van de toegankelijkheid. "De inkom wordt vernieuwd en vergroot en er komt een bijkomende lift. Ook het aantal schouwburgplaatsen en parkeerplaatsen gaat omhoog. De toiletblokken worden gerenoveerd en de vestiaire krijgt een plaats centraal in de foyer", verduidelijkt schepen van Cultuur Johan Wolk (CD&V).





"Vorig seizoen waren er 74.000 bezoekers en dat aantal stijgt. Dankzij de renovatie krijgt het centrum een hedendaagse uitstraling", is directeur Eef Proesmans tevreden.





(BVDH)