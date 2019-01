Graffiti fleurt elektriciteitskastjes op Marco Mariotti

11 januari 2019

17u15 0 Maasmechelen De gemeente Maasmechelen gaat de elektriciteitskastjes opfleuren via het kunstzinnig project Tour Elentrik. Twintig kastjes zullen opgefleurd worden met graffiti.

Het project is het resultaat van een rondvraag van de jeugdraad bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Een graffitiworkshop stond op het wenslijstje. “De connotatie rond het woord graffiti is niet altijd positief", zegt Raf Terwingen (CD&V). “Bij een groot deel van de bevolking wordt dat geassocieerd met vandalisme. Het gaat dan om tags - handtekeningen en symbolen - die het straatbeeld ontsieren op gevels, bushokjes en stroomkastjes. De tags overschilderen, blijkt niet altijd effectief.”

De deelnemers krijgen eerst verschillende technieken aangeleerd. Via een workshop leren ze hoe ze moeten omgaan met een spuitbus en sjablonen. Daarna kunnen ze zelf aan de slag.

Voor Tour Elentrik - opgestart door Treepack - wordt samengewerkt met de jeugddienst - en eventueel de kunstacademie van Maasmechelen - en de cultuurdienst. “Belangrijk is het project laagdrempelig te houden, zodat alle kunstliefhebbers kunnen deelnemen. Jong of oud, ervaren of onervaren. Voor dit project mikken we op maximum vijftien deelnemers.”

Achteraf wordt een kaart samengesteld met een wandelroute langs alle werken. Meer info bij de Jeugddienst op 089/76.97.87 of via jeugd@maasmechelen.be.