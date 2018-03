Goulashfeest Frituur Claudia 12 maart 2018

Het goulashfeest van frituur Claudia zal op 17 maart plaatsvinden in zaal Salamander. Dat bevestigen de initiatiefnemers Antonio Piccigallo en Carlo Manniello. De twee lanceerden een oproep via sociale media om het recept van de goulash van frituur Claudia te vinden. Klein detail: frituur Claudia sloot dertien jaar geleden haar deuren. "Er kwamen honderden reacties op onze oproep", vertelt Antonio. "Blijkbaar ben ik niet de enige die nog eens zin had in die overheerlijke goulash van destijds." De mannen contacteerden Claudia en koppelen er nu een evenement aan vast. "We krijgen hulp langs alle kanten en er zullen frieten mét goulash zijn voor iedereen." 's Avonds zal er nog een live-band zijn en sluit een DJ het feest af. En het goulashrecept? Dat zal die dag aan iedereen worden meegegeven. De opbrengst gaat naar Straatkinderen Hulp Mali. Kaarten via 0484/775779 of de facebookgroep 'Goulash recept fituur Claudia'. (MMM)