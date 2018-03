Goulashfeest Frituur Claudia lokt 900 smulpapen 19 maart 2018

02u34 0 Maasmechelen Met zo'n 900 waren ze zaterdagavond op het goulashfeest van Frituur Claudia. Voor het eerst sinds de sluiting dertien jaar geleden, pakte ze uit met haar befaamde recept van de overheerlijke goulash. "Deze opkomst hadden we nooit verwacht", vertellen initiatiefnemers Antonio Piccigallo en Carlo Manniello.

De avond werd een totaalspektakel. Niet alleen kon je genieten van het eten, de organisatie had ook gezorgd voor een live-optreden uit Afrika. 's Avonds zorgden Shaky Shame zelfs voor een vleugje rock-'n-roll en later op de avond kwam een dj spelen. "Omdat Claudia al elf jaar een petekindje in Mali heeft, besloten we de opbrengst te schenken aan Straatkinderen Hulp Mali. Op het bedrag hebben we nog totaal geen zicht, maar dat zal sowieso een mooie som zijn. We krijgen ontzettend veel positieve reacties. Mensen genieten niet alleen van het eten, maar ook van het samenzijn. Men komt hier oude bekenden tegen en dat zorgt voor een heel aangename sfeer", aldus Carlo. "Ik wil graag iedereen bedanken voor de vreugde en hartelijkheid. Ik ben overgelukkig dat ik iedereen heb zien stralen", lacht Claudia zelf.





Recept

Marc uit Maasmechelen was met een kwartet afgezakt naar zaal Salamander. Hij probeert de magie van de saus te beschrijven: "Het is zachter dan andere sauzen. Dat merk je ook aan de kleur, die meer oranje is dan gebruikelijk. Claudia gebruikt minder paprika en misschien is dat wel het 'geheim'. We hebben dertien jaar lang niet kunnen proeven van haar goulash, dus nu smaakt het natuurlijk des te beter."





Uiteindelijk kreeg iedereen ook het befaamde recept mee naar huis. Claudia liet zelfs weten waar mensen hun rundsstoofvlees en paprikakruiden moeten halen. Verder zitten er ook Spaanse uien, een soeplepel Mutti Doppio Concentrato, zout en peper en bloem in de saus. Eén ding is zeker: deze saus zal nooit meer verloren gaan.





(BVDH)