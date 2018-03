Goulash van Claudia nu ook te koop bij AD Delhaize 20 maart 2018

Er lijkt geen einde te komen aan het succes van de goulashsaus van frituur Claudia. Na het geslaagd frietfestijn afgelopen weekend, beslist AD Delhaize in Eisden om de goulash nu ook te verkopen. "We waren vroeger ook al de leverancier van het vlees", vertelt Marco Somers van de Delhaize aan de Oude Baan. Claudia sloot dertien jaar geleden de deuren van haar frituur in Eisden, maar haar goulash blijkt nog steeds populair. "Het recept is intussen wereldkundig gemaakt, maar voor de mensen die geen zin of tijd hebben om uitgebreid te koken, kan je hier voortaan de goulash kopen net zoals Claudia en haar mama ze destijds maakten. Het gaat ook om specifieke stukken vlees afkomstig van het rund dat speciaal werd uitgekozen. Was dat technisch vlees er niet meer, dan was er ook geen goulash. Haar mama was daar destijds zéér kritisch in." Maar liefst negenhonderd mensen genoten afgelopen zaterdag van de goulash-revival aan de Salamander. (MMM)