Golf van solidariteit: meer dan 100 mensen willen helpen na zware brand 26 april 2018

02u37 0 Maasmechelen De zware brand in Eisden-Tuinwijk vorige nacht heeft een golf van solidariteit teweeg gebracht. De gemeente kreeg na een oproep meer dan 100 meldingen van mensen in en buiten Maasmechelen die een steentje wilden bijdragen. Het gaat dan vooral om kledij, meubels en andere toestellen die de slachtoffers allemaal kwijt zijn.

"We krijgen inderdaad héél wat oproepen binnen, maar het is nu onze hoofdtaak om alles te inventariseren", zegt Isabelle Robben van de communicatiedienst. "We noteren de naam, hun contactgegevens én wat de mensen exact aanbieden. Tegelijkertijd zijn de collega's van het OCMW ook samen met de getroffenen aan het overlopen wat er nu exact nodig is. Als we dan zicht hebben op die dingen kan dat ook beter georganiseerd worden zodra er moet worden verhuisd naar hun nieuwe woonst. Op die manier kunnen we gericht inspelen op de noden van de slachtoffers, zonder dat er massaal allerlei dingen worden gebracht die achteraf misschien geen bestemming hebben. Dat zou ook zonde zijn."





29 bewoners getroffen

In totaal verloren minstens 29 bewoners al hun bezittingen én krijgen ze een tijdelijk nieuw onderkomen van de gemeente. Het gaat om enkele Belgische gezinnen, maar verder over Macedoniërs, Bosniërs én nog enkele asielzoekers. Het parket stuurde gisteren nog een branddeskundige naar de plaats van de brand. UIt de eerste vaststellingen zou het om een accidentele brand gaan, maar andere pistes worden nog steeds niet uitgesloten. Niemand raakte gewond. (MMM)