Gestolen aanhangwagen op Kapaza 31 maart 2018

Twee dieven riskeren voor de Gentse correctionele rechtbank celstraffen tot tien maanden. Het was een man uit Maasmechelen die de politie tot bij de daders bracht. De aanhangwagen van zijn vriendin werd gestolen op een manege. Op zoekertjessite Kapaza stootte de man op de gestolen aanhangwagen, én hij herkende bovendien de auto die ook op de foto stond. Het was het voertuig van een man die wel vaker de manege bezocht. De daders werden geklist en bleken nog meer aanhangwagens gestolen te hebben. Een van de twee werd in het verleden al veroordeeld voor diefstallen en zat daarvoor ook al in de cel. Vonnis binnen een maand. (OSG)