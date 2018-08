Gespot aan Ringlaan: knalroze sprinkhaan 17 augustus 2018

Een buurtbewoonster aan de Ringlaan keek raar op toen ze deze week door haar tuin wandelde. Op één van de wandpanelen hing een sprinkhaan, en dan nog wel een knalroze. Geen grap, maar eerder een uiterst zeldzaam natuurfenomeen. In de meeste gevallen gaat het om een genetische afwijking, maar het kan ook gebeuren na het eten van veel rood voedsel. De pigmenten zouden zich aanpassen aan de rode planten waar ze op vertoeven, zodat ze niet zo snel ten prooi vallen aan natuurlijke vijanden. Dat gebeurt vaak voor ze volwassen zijn. In het Oost-Vlaamse Zelzate dook vorige maand nog een gelijkaardig diertje op, en vorig jaar werd er ook al een roos baasje gespot in een tuin in Genk.





(MMM)