Gemeente zoekt subsidies om nieuwe atletiekpiste te bouwen Marco Mariotti

16 december 2018

19u15 0 Maasmechelen Het gemeentebestuur wil een nieuwe atletiekpiste bouwen. Er worden Vlaamse subsidies gezocht om het plan te kunnen verwezenlijken.

Als de ‘mooiste piste van het Maasland’ ergens kan worden ingepast, is het wel aan de sportsite van Eisden-Dorp vindt het gemeentebestuur. Daar is de hockeyclub van Maasmechelen vandaag al actief, én wordt er een nieuw hockeyveld gebouwd op vraag van de club. Maar als het van Raf Terwingen (CD&V) en co afhangt, wordt er gedacht aan serieuze uitbreiding.

Vlaamse subsidies

“We bekijken de opties voor het bouwen van een atletiekpiste, eentje van 400 meter", vertelt hij. “Alles wordt onderzocht, en een eerste plan is opgemaakt.” De gemeente bekijkt of er Vlaamse subsidies kunnen worden gevonden, zéker als het een intergemeentelijke functie krijgt. Bij genoeg budget én goedkeuring van uitbreiding, kan de piste gebouwd worden aan de overzijde van de Poelsweg tegenover het hockeyveld. De kostprijs zou ongeveer één miljoen euro bedragen.

Mariaheide

Er wordt dinsdag de voorlopige aanvaarding van een GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voorgelegd op de gemeenteraad waardoor de uitbreiding van de sportsite aan de Schietskuil op termijn mogelijk wordt. Na de gemeenteraad volgt een adviesronde én een openbaar onderzoek. Pas als dat voldoende blijkt, zal er een definitieve aanvaarding van het GRUP worden voorgelegd.

Maasmechelen heeft vandaag al een verouderde atletiekpiste in Mariaheide. De clubleden klaagden in het verleden al vaker over de erbarmelijke toestand ervan.

Meer over politiek

GRUP

Mariaheide