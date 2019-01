Gemeente werkt aan uitstrooi-reglement voor carnavalsgroepen: “Eindelijk, de aanhouder wint!” Marco Mariotti

10 januari 2019

13u21 0 Maasmechelen De gemeente Maasmechelen maakt werkt van een reglement voor carnavalsgroepen voor het komende carnavalsseizoen. Het doel is om het zwerfvuil in te perken en te gaan voor een duurzaam carnaval. “Eindelijk, en dat na jaren actie voeren", reageert Toon Eerdekens die al zo lang tegen plastic afval strijdt.”

Zowat alle jaren passeert Toon Eerdekens in Maasmechelen, meestal vlak na de stoet van Kotem. Niet om zijn liefde voor carnaval te delen, maar om de gootjes langs de weg leeg te maken. Via filmpjes op sociale media kaart hij dan aan hoe - ondanks het harde opruimwerk van de gemeente - nog heel wat plastic in de goten belandt, en uiteindelijk in de beekjes of Maas terecht komt.

Twee grote stoeten

De man stuurde de gemeente eind vorig jaar een verzoekschrift met de vraag een duurzame oplossing te vinden voor het probleem. Daar kreeg hij deze week positief antwoord op van het gemeentebestuur. “Wij zijn voorstander van een duurzaam carnaval en willen hieraan meewerken", staat er in de brief. “Een reglement betreffende het uitstrooien lijkt ons een stap in de goede richting. Daarom dat we bij de twee grote stoeten in de gemeente een overeenkomst willen maken met de betrokken verenigingen.”

Overwinning

Over welke concrete maatregelen het gaat, wil de gemeente nog niet bevestigen. “Maar we werken inderdaad aan een reglement. Later op de week communiceren we daar verder over.”

Voor Eerdekens is het een persoonlijke overwinning, maar is zijn strijd naar eigen zeggen nog lang niet gestreden.