Gemeente verkoopt negen bouwgronden in Uikhoven MMM

19 november 2018

13u58 0 Maasmechelen De gemeente Maasmechelen is met de verkoop gestart van negen gemeentelijke bouwkavels in Uikhoven.

De kavels hebben een oppervlakte van 3a 81ca tot 6a 57ca. De verkoopprijzen variëren van 62.865 tot 108.405 euro.

“Deze nieuwe verkaveling heeft heel wat troeven. Je woont rustig in een landelijke omgeving, met een beperkt aantal woningen én goede ontsluiting”, klinkt het bij de gemeente. “En het is vlak bij het dorpscentrum van Uikhoven.”

Inschrijven kan vanaf maandag 12 november 2018 om 09u00 via mail aan deurwaarder via verkaveling@petertheuwis.be. Kandidaat-kopers worden in volgorde van kandidaatstelling door de deurwaarder uitgenodigd.