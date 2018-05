Gemeente organiseert jobbeurs 24 mei 2018

De gemeente organiseert een jobbeurs om werklozen in Maasmechelen in contact te brengen met werkgevers. "De werkloosheidscijfers dalen, maar toch vinden nog veel werkzoekenden niet de weg naar een job of vinden werkgevers niet de geschikte kandidaat voor hun vacature", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Om die reden willen we beide partijen samenbrengen op een jobbeurs in onze regio. Het is aangeraden om genoeg afgedrukte cv's mee te nemen." Het event vindt dinsdag 29 mei plaats in het Cultureel Centrum aan de Koninginnelaan. Het start om 13.30 uur en eindigt om 17 uur.





(MMM)