Gemeente en carnavalsverenigingen gaan voor duurzaam carnaval: afgedekte rioolputten, extra vuilbakken en snoep in karton verpakt MMM

01 maart 2019

17u18 0 Maasmechelen Het gemeentebestuur en vijf carnavalsverenigingen hebben vandaag een akkoord getekend waarbij ze zich willen engageren tot afvalbeheersing en -vermindering.

Met zeven carnavalstoeten waarvan drie jeugdstoeten is Maasmechelen één van de carnavalgemeenten bij uitstek. Keerzijde is de overlast van de grote hoeveelheden afval die deze stoeten met zich meebrengen.

“De overeenkomst bevat wederzijdse engagementen en verbintenissen, dus zowel voor het lokaal bestuur als voor de verenigingen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Rioolputjes voorzien we van afdekplaatjes, veegwagens kuisen onmiddellijk na de optocht, we voorzien extra afvalbakken en verbieden partypoppers. Snoepgoed op de wagens mag enkel verpakt in karton of recycleerbare emmers.”

Evalueren

Het zijn volgens het bestuur initiatieven die een onmiddellijk resultaat opleveren, met respect voor de tradities die horen bij het carnaval. “Deze acties zijn een eerste belangrijke stap. Het is de bedoeling na afloop van het carnavalseizoen grondig te evalueren in functie van bijsturing van de acties voor de komende jaren.”