Gemeente bereikt akkoord: àlle marktkramers keren terug naar Eisden-Dorp MMM

15 maart 2019

13u20 0 Maasmechelen Er is een akkoord tussen àlle martkramers en het gemeentebestuur omtrent de terugkeer naar Eisden-Dorp. Het risico bestond dat een deel zou afhaken. “Maar iedereen reageert uiteindelijk positief”, zegt Herbert Coox, schepen van Economie (Open Vld).

De markt verhuist van de parking aan de cinema terug naar het nieuwe marktplein in Eisden-Dorp. Maar dat betekende niet dat effectief alle kramers zouden meeverhuizen.

In alle stilte werd afgelopen weken gewerkt aan een indeling van de marktkramen. “En dat plan werd quasi unaniem geaccepteerd”, zegt schepen Coox. “De bijzonder positieve ingesteldheid van de marktkramers heeft me erg verrast. De markt zal helemaal floreren. Ik vond het erg belangrijk als nieuwe schepen om iedereen mee te krijgen in dit dossier. Het pleziert me enorm dat alle marktkramers terugkomen.”

Maasmechelen Tentoonstelling

Op zaterdag zes april zal de eerste markt in Eisden-Dorp plechtig worden geopend en is er allerlei animatie voorzien zoals een tentoonstelling in de kerk, straatartiesten én Radio Boo.