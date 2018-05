Geldboete voor afrijden spiegel 16 mei 2018

Op de Oude Baan in Maasmechelen heeft een bestuurder een spiegel van een geparkeerd voertuig aan diggelen gereden. De 56-jarige bestuurder had van de aanrijding niets gemerkt en reed gewoon verder. De politie kwam hem toch op het spoor. "Zo'n harde klap had je toch moeten horen", reageerde de politierechter in Maaseik. "Ik heb geen vluchtmisdrijf gepleegd. Ik heb van de aanrijding niets gemerkt", aldus de beklaagde. De vijftiger krijgt voor de aanrijding een geldboete, deels met uitstel. Toch moet hij nog 650 euro ophoesten. (GBO)