Geen plaats voor zonnepanelen op het dak? Koop er één bij Decathlon MMM

24 januari 2019

18u30 0 Maasmechelen Decathlon Maasmechelen gaat 1.000 zonnepanelen op het dak plaatsen én nodigt de burgers uit om mee te investeren. 14.000 Maasmechelaren kregen daar een brief over in de bus.

Exact 1.043 zonnepanelen gaat Decathlon Maasmechelen op hun dak monteren. Bedoeling is dat de burgers uit de omgeving eraan kunnen deelnemen. “De Maasmechelaar kan een aandeel van 500 euro kopen", klinkt het bij het bestuur. “Het rendement zit tussen de 3 en de 6 procent op jaarbasis."

300.000 kWh

Alle panelen maken samen bijna 300.000 kWh per jaar aan. Eén vierde van het Decathlon-verbruik zal voortaan ‘groen’ zijn. De installatie zou in totaal jaarlijks 97 ton CO2 uitsparen. “Er zijn geen in- of uitstapkosten. Je kan dan een aandeel kopen in een burgercoöperatie van GreenPulse, die op zijn beurt de installatie financiert. Decathlon is geen eigenaar van de installatie, wij nemen een recht van opstal op het dak en plaatsen er onze installatie op. Decathlon betaalt voor de groene stroom die het afneemt, waarmee we de financiering terugbetalen. We onderhouden, monitoren en verzekeren de installatie ook.”

“Uniek is dat wij klanten, medewerkers en de inwoners van Maasmechelen betrekken in het project. 14.000 Maasmechelaars hebben een uitnodiging via de post ontvangen om mee te investeren. We zijn benieuwd naar de reacties.”

Meer info via www.humandistricts.be en GreenPulse: www.greenpulse.eu.