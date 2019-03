Geen 4 jaar cel, maar opschorting voor Maasmechelaar na zwaar partnergeweld: “Ik wil voor Artsen zonder Grenzen gaan werken” VCT

11 maart 2019

17u30 0 Maasmechelen Een Maasmechelaar (48) riskeerde een celstraf van vier jaar omdat hij zijn ex herhaaldelijk hard aanpakte.

Op 1 januari 2014 sloeg hij haar terwijl ze samen in de auto zaten en in november 2013 stampte hij de spiegels van haar auto stuk. De vrouw dagvaardde R. ook omdat hij haar tijdens een vakantie in Thailand in april 2012 hard had aangepakt. R. moet zijn ex een schadevergoeding betalen, maar krijgt opschorting van straf. De rechtbank hield er rekening mee dat de man voor Artsen zonder Grenzen wil gaan werken.

De aanklager had een straf van vier jaar cel gevorderd voor de Maasmechelaar voor zijn drie agressieve uithalen. De strafrechter in Tongeren oordeelde dat R. het slachtoffer wel degelijk agressief aanpakte, maar hield rekening met de vraag van de beklaagde voor opschorting van straf. Omdat de man voor Artsen zonder Grenzen wil gaan werken, is het belangrijk dat hij een blanco strafregister kan voorleggen. Hij vroeg en kreeg opschorting van straf. De veertiger moet wel een schadevergoeding van 12.300 euro betalen aan zijn ex. Er werd ook een voorbehoud geformuleerd voor toekomstige medische kosten die het slachtoffer nog zou moeten betalen.