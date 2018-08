Felle reuzenpotloden voor verkeersveiligheid 30 augustus 2018

De gemeente Maasmechelen pakt met een originele manier uit om de verkeersveiligheid aan alle lagere scholen te verbeteren. Zo staan er voortaan reuzenpotloden aan elke ingang.





"Het nieuwe schooljaar is in aantocht en daarom vonden we het ook belangrijk om de zebrapaden op te frissen met een nieuw kleurtje", zegt schepen van Onderwijs Mustafa Uzun (CD&V). "Aan de schoolomgeving van Vrije Basisschool Mozaïek zal vanaf 3 september dan weer éénrichtingsverkeer gelden."





Deze maatregel geldt voor de Parklaan tussen de Dr. Haubenlaan en de Oenselstraat in de richting van Guido Gezellelaan. En aan de Kasteelstraat tussen de Heirstraat en de Parklaan in de richting van de Parklaan.