Ex-schepen trekt lijst nieuwe politieke partij AdemM

AdemM: zo heet een nieuwe politieke partij die in oktober naar de gunst van de kiezer in Maasmechelen dingt. Voorzitter Erik Smeets: "AdemM staat voor Ander Democratisch Maasmechelen. Al kan je de A ook voor Aangenaam gebruiken. Wij willen ervoor zorgen dat het aangenaam leven is in Maasmechelen en er een vijfsterrengemeente van maken, en dat met zowel nieuwkomers als met mensen die bestuurservaring hebben." Ervaring heeft lijsttrekker Jos Lambrichts zeker. Hij was 35 jaar lid van de CD&V en werd meermaals schepen. Enkele maanden geleden stapte hij uit de CD&V om als onafhankelijke te zetelen. "Wij trekken voor ons partijprogramma naar de burgers. Wij willen weten wat bij de bevolking leeft en ons daarvoor inzetten." (MAM)