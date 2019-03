Ex-man van vermoorde kleuterjuf uit Vucht na negen jaar voor assisen: proces start op 26 april VCT

15 maart 2019

14u51 1 Maasmechelen Vanaf 26 april moet Nederlander Lei B. (71) zich voor het assisenhof in Tongeren verantwoorden voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64). Op 13 december 2009 vond de dochter van de kleuterjuf haar doodgeschoten moeder in de auto naast haar woning aan de Brugstraat in Vucht. De beschuldigde woont nu in Nederland en kwam zelf niet naar de inleidingszitting van zijn proces. Volgens zijn raadsman John Maes zal hij wel aanwezig zijn op zijn assisenproces.

Slachtoffer Josée Widdershoven werd doodgeschoten met kogels die van dichtbij werden afgevuurd. Lei B., die in december 2009 drie jaar officieel gescheiden was van Josée, kwam al snel in beeld als verdachte. Hij zat tweemaal in voorhechtenis voor de feiten maar verblijft in afwachting van zijn proces niet in de gevangenis. De zaak werd na een zware procedureslag pas in oktober 2018 door de kamer van inbeschuldigingstelling doorverwezen naar het assisenhof.

Voor de familie van het slachtoffer is het een opluchting dat de zaak op 26 april nu echt van start gaat. “Maar ze kijken met gemengde gevoelens uit naar het proces”, bevestigen meesters Partoens en Daeninck. Bert Partoens treedt op voor een dochter en een zus van Josée. Philip Daeninck staat twee andere zussen en een broer van de overleden kleuterjuf bij. Jo Muylle en Noami Thielens van het kantoor van meester Jef Vermassen vertegenwoordigen de andere dochter van het slachtoffer.

Volgens raadsman John Maes, die samen met Eva Van Moer de verdediging van Lei B. opneemt, is het wel degelijk de bedoeling dat de Nederlander zelf aanwezig zal zijn op zijn assisenproces in Tongeren, ook al is hij niet aangehouden. Lei B. wenst geen nieuwe woonplaats in België te kiezen, ook niet bij zijn advocaat. Hij woont momenteel in Nederland.

Voorzitter Camille Liesens zal het assisenproces in goede banen leiden. Openbare aanklager is Patrick Boyen. De zaak zal een tiental werkdagen in beslag nemen en er zullen 54 getuigen gehoord worden.

Op dinsdag 23 april wordt de volksjury voor het proces uitgeloot.