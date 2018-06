Ex breekt flat binnen en steekt liefdesrivaal neer 12 juni 2018

02u43 0 Maasmechelen De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde vijf jaar cel voor een 40-jarige man uit Maasmechelen die een liefdesrivaal een messteek toebracht met een bijna fatale afloop.

De Maasmechelaar was verbitterd toen zijn vriendin besliste om de relatie te beëindigen. Op 5 augustus 2015 was er al amok aan aan haar appartement in de Joseph Smeetslaan, toen hij er spullen wou ophalen. Enkele uren later zag hij zijn ex met haar nieuwe vriend op een terrasje.





Toen ging het potje definitief overkoken. Hij trok 's nachts opnieuw naar het appartement, dit keer gewapend met een groot keukenmes. Er volgde een gevecht waarbij de vermeende nieuwe vriend een messteek in de linkerarm kreeg. Hierbij werd een slagader geraakt waardoor het slachtoffer een hele tijd in levensgevaar verkeerde en levenslang gehandicapt blijft. Ook de Maasmechelaar raakte gewond en diende op negen plaatsen gehecht te worden. Tijdens de zitting liepen de versies van dader en slachtoffer lijnrecht tegenover elkaar. Vonnis op 5 juli.