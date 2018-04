Enige 'Dodge large van' in België gecrasht 03 april 2018

Op het kruispunt van de N78 Rijksweg met de Koninginnelaan in Maasmechelen is zaterdagavond kort voor 23 uur één bestuurder lichtgewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder van een klassieke Amerikaanse Dodge-bestelwagen reed over de Rijkweg in de richting van Maasmechelen-centrum, toen een tegenligger net wilde afslaan naar Eisden. Het kwam tot een botsing aan de verkeerslichten, waarbij de bestuurder van een Mercedes lichtgewond raakte. De eigenaar van de Dodge uit Kotem (Maasmechelen) bleef zelf ongedeerd. Hij was zaterdagavond wel erg aangedaan. "Van deze extra grote Amerikaanse 'van' rijden er nog maar zeven exemplaren rond in Europa. Deze was de enige van ons land, en die is nu dus in de prak gereden."





Takeldiensten kwamen het gehavende pronkstuk zaterdag ophalen. Of hij nog hersteld kan worden, is niet duidelijk omdat ook de onderdelen erg schaars zijn.





(RTZ)