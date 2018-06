Eisdens Citéduits onderwerp van doctoraat 23 juni 2018

Veel volk op de dialectavond van Maasmechelen. De 82-jarige Jan Kohlbacher kwam op zijn verjaardag een speech geven hoe het kan dat een Nederlander aan de universiteit van Leiden doctoreert over het Eisdense Citéduits. De muziek kwam voor één keer niet van Frans Theunisz. De 'Sjeng' kwam wel vertellen over zijn misgelopen voetbalcarrière, wat meteen - en gelukkig voor de fans - de start betekende van zijn carnavaleske zangcarrière.





De derde gast van de avond was politie-prins op rust Fernand de Eerste, die volop anekdotes vertelde.





(MAM)