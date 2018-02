Drugsvrienden enkel veroordeeld voor schuldig verzuim na overdosis 08 februari 2018

De strafrechter in Tongeren heeft geoordeeld dat vier twintigers niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de dood van Dimitri M, die bezweek na een overdosis drugs. Al werden ze wel veroordeeld voor schuldig verzuim.





Dimitri overleed op 23 november 2014 in een appartement aan de Rijksweg in Maasmechelen. De twintiger was naar een fuif in Hasselt geweest, waarna het feestje in de flat voortgezet werd. Volgens de feestgangers werd er in Hasselt al overvloedig gedronken en drugs gebruikt -met name xtc. Het is ook daar dat Dimitri twee 'gouden staafjes' gekregen zou hebben van een onbekende. Dat blijkt een extreem gevaarlijke variant van xtc te zijn, zeker in combinatie met drank en andere drugs. Na onderzoek door specialisten oordeelde de rechter dat geen van de beklaagden de fatale drugs geleverd heeft. Maar ze werden wel veroordeeld voor schuldig verzuim. Zij alarmeerden immers veel te laat de hulpdiensten maakten zelfs een filmpje van zijn doodsstrijd. Toen de MUG-arts ter plaatse kwam, kon er al geen hulp meer baten. De vier werden veroordeeld tot straffen van twaalf maanden cel en 600 euro boete, tot vijftien maanden cel en 6.000 euro boete. Maar de meeste straffen werden deels of zelfs volledig met uitstel uitgesproken. De moeder van Dimitri M. heeft recht op 3.000 euro schadevergoeding en 700 euro advocatenkosten. Aan zijn zus zijn de veroordeelden 1 euro provisionele schadevergoeding verschuldigd. Samen moeten ze ook opdraaien voor de 6.100 euro strafkosten. (JEK)