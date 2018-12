Drugdealende vader van twee jonge kinderen verstopt geladen revolver in spelletjesdoos en coke in snoepverpakkingen Rechter: “Beseft u wel waar u mee bezig bent!”

VCT

21 december 2018

14u50 0 Maasmechelen Een 31-jarige man uit Maasmechelen dealde niet alleen drugs in het bijzijn van zijn twee kinderen van 5 en 6 jaar oud, hij verstopte ook een geladen revolver in een schaakbord dat op de salontafel in de woonkamer lag. “Beseft u wel waar u mee bezig bent?”, confronteerde de rechter hem. “De kinderen kunnen de spelletjesdoos gewoon opnemen en het wapen gebruiken!”. Hij veroordeelde de dertiger tot een celstraf van twee jaar en vijf maanden en een boete van 10.000 euro.

Vader V. (31) moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij tussen 20 december 2017 en 2 augustus 2018 in het bezit was van cocaïne, MDMA en Xtc-pillen. Hij verkocht de cocaïne ook en had in zijn woning in Maasmechelen een geladen wapen bij de hand waarvoor hij geen vergunning had. Tenslotte sjoemelde hij met zijn elektriciteitskast om zijn kosten te drukken. De politie hield na een tip zijn woning in de gaten en viel op 1 augustus de woning binnen, nadat agenten een drugsverslaafde die ze kenden uit de woning hadden zien komen.

Tijdens de huiszoeking werden niet alleen het wapen in de spelletjesdoos gevonden, maar ook xtc-pillen en MDMA verstopt in een oven en cocaïne die onder de partytent op het terras verborgen was in snoepverpakkingen. De geladen revolver zat samen met veertien losse kogels in een uitklapbaar schaakbord dat op de salontafel stond. De Maasmechelaar gaf toe dat hij het wapen als bescherming in huis had gehaald omdat er eerder bij zijn grootmoeder werd ingebroken en hij zich bedreigd voelde.

Omdat alles gebeurde in het bijzijn van zijn twee minderjarige kinderen, riskeerde V. een zwaardere straf. Maar volgens de vader hadden zijn twee minderjarige kinderen nergens last van. “Mijn kinderen wonen wel bij mij, maar die kunnen niet aan de drugs of het wapen,” verklaarde hij voor de rechter. “De drugs zat in een oven van twee meter hoog. Een kind van vijf neemt geen stoel om daar aan te kunnen. Ik heb mijn kinderen niet in gevaar willen brengen,” sloot V. af.

Hallucinant

De rechter noemde de zaak hallucinant. “U heeft uw kinderen wel degelijk in gevaar gebracht”, haalde hij hard uit. “Realiseer u eens waar u mee bezig bent. Uw kinderen kunnen daar plots op uitkomen, het wapen stak in een spelletjesdoos. Ze kunnen dit gebruiken!”. In zijn vonnis benadrukte de Tongerse strafrechter dat hij er zeer zwaar aan tilde dat het geladen wapen binnen het handbereik lag van de twee jonge kinderen. Hij verwees ook naar de eerdere veroordelingen van de dertiger. “Hij heeft een zeer agressieve ingesteldheid die aantoont dat hij de stap om effectief naar dit geladen en gebruiksklaar wapen te grijpen zonder enige wroeging snel zou hebben gezet.”