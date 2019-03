Drie wietplantages ontdekt, drie mannen aangehouden MMM

01 maart 2019

19u20 0 Maasmechelen De politie heeft donderdag twee operationele- en één ontmantelde cannabisplantage ontdekt. Twee in Maasmechelen, en één in Dilsen-Stokkem. Drie mannen zijn aangehouden.

In een woning aan de Heirstraat in Vucht werd een actieve cannabisplantage ontdekt van 350 planten. In een garage aan de Noordstraat in Maasmechelen stootten de speurders op een ontmantelde plantage. In een woning in Dilsen-Stokkem werd er eveneens een actieve kleine cannabisplantage ontdekt van 76 planten.

Vijftigers

In totaal werden er vier personen gearresteerd van wie er één mocht beschikken na verhoor. De drie vijftigers, twee mannen uit Dilsen-Stokkem en één man uit Maasmechelen, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden.

Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.