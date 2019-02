Drie wietplantages gevonden in één dag, meerdere arrestaties verricht MMM

18 februari 2019

18u46 0 Maasmechelen Politie en parket hebben vandaag op maar liefst drie plaatsen wietplantages ontdekt. Het gaat om twee adressen in Maasmechelen en één in Dilsen-Stokkem.

Eén van de plantages werd opgedoekt aan de Lindenlaan in Eisden. Een tweede in Meeswijk. Volgens het parket werden er enkele verdachten opgepakt, maar kan er in het belang van het onderzoek geen verdere informatie gegeven worden.

De betrokkenen moeten eerst worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over een eventuele aanhouding zal beslissen. Verdere arrestaties zijn niet uitgesloten.