Drie jaar cel voor Poolse oplichter 21 juni 2018

02u45 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 30-jarige Pool bij verstek tot drie jaar cel en een boete van 1.200 euro wegens het oplichten van bedrijven in Maasmechelen, Schoten en Antwerpen bij de aankoop van, onder andere, vrachtwagens, heftrucks, opleggers en transpaletten. Zo legde de oplichter een vervalste overschrijving van 47.519 euro voor bij de aankoop van een oplegger. Die werd later in Hongarije teruggevonden. Bij navraag bij hun bank, bleek het verkopende bedrijf opgelicht te zijn en werd er nooit een overschrijvingsopdracht geregistreerd. De burgerlijke belangen van diverse gedupeerden blijven ambtshalve aangehouden. Omdat de man verstek gaf, en dus gevreesd mag worden dat hij zal trachten aan zijn straf te ontsnappen, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. (JEK)