Drie inbraken in Maasmechelen MMM

12 november 2018

14u45 0 Maasmechelen Dieven hebben afgelopen weekend op drie adressen toegeslagen. Er werden vooral juwelen buitgemaakt.

In de Hulstraat hebben dieven vrijdagavond om 18.30 uur ingebroken in de Hulstraat in Proosterbos. Daar maakten de daders juwelen buit.

Hetzelfde gebeurde zondagavond aan de Koninginnelaan waar kledij werd gestolen.

Een derde inbraak werd gisterenavond vastgesteld in de Kommelstraat. De inbraak moet daar hebben plaatsgevonden tussen zaterdag 9.45 uur en zondag 20.45 uur. Er is niets geweten over de buit.