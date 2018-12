Drie inbraken in één avond MMM

20 december 2018

14u06 0 Maasmechelen Dieven hebben deze week op drie adressen toegeslagen. Dat gebeurde op de Reihaag, de Dennenlaan en Brandheide.

Woensdagavond werd een inbraak vastgesteld in een woning aan de Reihaag. Daar werden juwelen gestolen en richtten de daders schade en wanorde aan. De feiten moeten overdag hebben plaatsgevonden, maar werden rond 21 uur vastgesteld.

Exact hetzelfde gebeurde aan de Dennenlaan. De feiten werden rond 23.30 uur vastgesteld. Een uur later kreeg de politie melding van een derde inbraak aan Brandheide. Ook daar was er veel schade en wanorde. Het nadeel was nog niet gekend op het moment van de vaststellingen.