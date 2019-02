Drie gewonden bij verkeersongevallen in Maasmechelen BVDH

24 februari 2019

Er zijn dit weekend drie personen gewond geraakt bij verkeersongevallen in Maasmechelen. Zaterdagmiddag om 14 uur belandde een 18-jarige man uit Maasmechelen met zijn wagen in de gracht op de Weg naar Zutendaal in de buurt van het Duivelsbergcircuit. De bestuurder gaf aan dat hij was uitgeweken voor een dier. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn wagen werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse voor het ruimen van de boom die deels op de rijbaan was terechtgekomen. Zondagmiddag omstreeks 12.45 uur botsten een auto en een fietser aan de Proosterbosstraat te Maasmechelen. De ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. De fietser, een 77-jarige man uit Oudsbergen, werd met een hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Om 15 uur kwam een 57-jarige dame uit Maasmechelen met de fiets ten val op het kruispunt van de Heidestraat en de Daalbroekstraat. Zij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.