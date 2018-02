Drie CD&V-boegbeelden op lijst Open Vld LIBERALEN KIEZEN MET 'OPEN MAASMECHELEN' VOOR NIEUWE NAAM MARCO MARIOTTI

07 februari 2018

02u51 0 Maasmechelen Politieke aardverschuivingen in Maasmechelen. Patrick Palmers, Stefan Thorez en Anniek Merlo stapten vorig jaar nog uit de CD&V, maar staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open Vld. De liberalen dopen in één ruk hun lokale partijnaam om tot 'Open Maasmechelen'. "Het was genoeg na vijf jaar op de strafbank te zitten", zegt Patrick Palmers.

Het was in 2012 al duidelijk dat Patrick Palmers, Stefan Thorez en Georges Lenssen (Open Vld) politieke vrienden bleken te zijn. Palmers en Thorez zagen het geplande voorakkoord vanuit de CD&V met sp.a-Groen niet zitten. Reden: te weinig bekwame mensen bij de socialisten, en véél ervaring bij Open Vld. Afspraken werden gemaakt, het been werd stijf gehouden en het voorakkoord sneuvelde. De rest is geschiedenis.





Bankzitten beu

Vandaag, zes jaar later, bestuurt CD&V nog steeds met Open Vld en N-VA, maar werden de plooien binnen de partij van de christendemocraten niet glad gestreken. Volgens burgemeester Raf Terwingen (CD&V) gedroegen Palmers en Thorez zich sinds 2012 afzijdig. Maar volgens het duo werden ze bijna meteen naar de strafbank gewezen. "En gedreven sporters zitten niet graag op de bank", legt Patrick Palmers uit. "Je wil het spel meespelen én je talenten bewijzen. Als iemand van studierichting, job of voetbalploeg verandert omwille van hun eigen ontplooïng wordt dat positief onthaald. WIj maken nu de transfer naar een andere partij en zagen geen andere keuze na vijf jaar bankzitten." De inzet voor het algemeen belang blijft voor hen nog steeds het hoofddoel. Anniek Merlo - zelf jaren fractieleider voor CD&V - vindt dat Terwingen en co de basis uit het oog verloren.





Sterke individuen

Open Vld wil in één ruk af van haar naam, en vindt dat jongeren niet langer in traditionele partijen geloven. "Open Maasmechelen klinkt breder. En het is dat wat we net willen: sterke individuen samen brengen. Dit trio is meer dan welkom", vertelt lijsttrekker Herbert Coox. Puur op basis van de huidige zetelverdeling zou Open Vld vandaag veruit de grootste partij worden met maar liefst 12 zetels. CD&V zou stranden op 7 zetels, aangezien ook Jos Lambrichts de partij verliet en een eigen beweging oprichtte. Raf Terwingen die eerder de beslissing van het trio betreurde, reageert. "Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is. Er hing al langer het één en het ander in de lucht", klinkt het. "Zelf werken wij verder aan een sterke CD&V-lijst met veel ervaren én nieuwe kandidaten die onze christendemocratische waarden in het belang van Maasmechelen verder zullen uitdragen. Het is belangrijk dat onze gemeente in goede handen blijft."