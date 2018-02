Drie CD&V'ers maken overstap naar Open Vld in Maasmechelen MMM

06 februari 2018

Verrassing van formaat in de Maasmechelse gemeentelijke politiek. Stefan Thorez, Patrick Palmers en Anniek Merlo kondigen vorig jaar al hun vertrek bij de CD&V aan, maar laten vandaag weten dat ze komende gemeenteraadsverkiezingen wéér op de lijst zullen staan bij een andere partij.

"Dat zal voor Open Vld zijn, de partij die wil verbreden en als Open Maasmechelen naar de kiezer stapt", klinkt het. "Deze partij stond duidelijk achter het discours dat wij afgelopen jaren voerden, namelijk een meerderheid creëren die door zovele Maasmechelaren gedragen is." Daarmee verwijzen Palmers en Thorez naar hun actie in 2012 toen ze weigerden mee te stappen in het voorakkoord tussen CD&V en sp.a. CD&V werd zo gedwongen met Open Vld en N-VA een meerderheid te vormen. Het duo kreeg de plooien met de CD&V niet plat gestreken, met alle gevolgen vandien."

Lees de reacties van Anniek Merlo, Georges Lenssen (Open Vld) en Raf Terwingen (CD&V) morgen in Het Laatste Nieuws.