Dorp zegt 'neen' met zwarte vlaggen BEWONERS MAZENHOVEN VERZETTEN ZICH TEGEN BOUW WOONCOMPLEX MARCO MARIOTTI

23 mei 2018

02u40 0 Maasmechelen Een projectontwikkelaar wil een modern wooncomplex bouwen in het pittoreske Mazenhoven aan de Maasdijk in Leut. "Van 50 naar 110 inwoners, alle rust zal hier verloren gaan", zegt bewoonster Martine Hauman. Het gehucht hangt vol zwarte vlaggen.

Wie Leut én Mazenhoven binnenrijdt, schrikt van de zwarte vlaggen die in de straten wapperen. De buurtbewoners pikken het niet dat een projectontwikkelaar grootse plannen heeft aan de Steenakkerstraat. Sinds april loopt er een openbaar onderzoek voor een wooncomplex bestaande uit vijftien huizen bedoeld voor evenveel gezinnen op 34 are. Het bedoelde terrein ligt op honderd meter van de maasdijk én het kapelletje dat massa's toeristen lokt. Voor de bewoners een doodsteek voor het gehucht Mazenhoven. "Mazenhoven is net gekend voor haar rust en idylische uitstraling", vertelt Martine Hauman die vlakbij woont. "Als dit project er komt, gaan we van vijftig naar meer dan honderd inwoners en dan praten we nog niet over de verkeersdrukte. Veel te veel om de rust in dit gehucht te garanderen."





Petitie

Er werd intussen een actiecomité opgericht. Zij hingen pamfletten op en in het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Overwinning ligt sinds kort een petitie. Mazenhoven is al jaren een toeristische trekpleister waar duizenden fietsers passeren. Zij kijken nu al dagen verbaasd op.





"Het is wel even schrikken, al die zwarte vlaggen", vertelt meneer Dassen uit het Nederlandse Stein. "De overlast dat dit wooncomplex met zich zal meebrengen is niet te onderschatten, ik begrijp de bezorgdheid van de bewoners. Ik teken met veel plezier de petitie. Ik kom hier al sinds mijn kindertijd en heb tijdens de Tweede Wereldoorlog nog de smokkelroute gevolgd vanuit Nederland, de Maas over richting Mazenhoven." Bedoeling is dat het actiecomité én andere bewoners bezwaarschriften indienen. Daar hebben ze nog tijd voor tot 3 juni. Alle bedenkingen worden dan behandeld door het schepencollege en de burgemeester.





Erfgoed

Nog volgens de buurtbewoners gaat het puur om winstbejag van één ontwikkelaar die geen rekening houdt met het karakter van de omgeving. Op de plek waar het project is gepland, stond voorheen een oude hoeve die volledig was verkommerd. Er werd overgegaan tot de afbraak en het terrein ligt nu al enige tijd braak. Vele bewoners betreuren het verdwijnen van lokaal erfgoed, dat wél plaats krijgt voor moderne projecten in een landelijke omgeving. De man die de aanvraag deed en de woning er wil laten bouwen, wenste niet te reageren.





