Docent (47) laat zwakbegaafde vrouw SM-contract tekenen om haar te gebruiken als seksslavin Birger Vandael

12 november 2018

11u29 0 Maasmechelen Een docent volwassenenonderwijs uit Maasmechelen dacht even dat het leven zoals ’50 Tinten Grijs’ was. Hij liet een jonge, zwakbegaafde vrouw die hij in de carnavalswereld leerde kennen een SM-contract tekenen. Zo kon hij haar ongestoord als seksslavin gebruiken. Het slachtoffer was smoorverliefd, maar de man ging véél te ver. Hij riskeert een celstraf van 36 maanden.

Beklaagde was verwikkeld in een hevige echtscheiding toen hij op 11 november 2015 bij de opening van het carnavalsseizoen het slachtoffer leerde kennen. Toen de nieuwe carnavalsprins in januari gehuldigd werd, groeiden de twee steeds dichter naar elkaar toe. De vrouw was echter zwakbegaafd en de docent had beter moeten weten. Toch werd er gekust en volgde er seks. Plots kwam de veertiger zelfs met een SM-contract op de proppen, dat door beklaagde onwetend werd ondertekend. Voor ze het goed en wel besefte, was ze de seksslavin van de Maasmechelaar.

Zij moest zich onderwerpen aan de wil van haar meester Bart Partoens

Meester Bart Partoens maakte duidelijk dat zijn cliënte veel moest ondergaan. “Beklaagde maakte misbruik van de mentale beperking van de vrouw. Hij plakte haar mond dicht in bed, sprak dreigende taal, bond haar vast en sloeg haar. Zij moest zich onderwerpen aan de wil van haar meester. In sms’jes kondigde de man aan wat hij allemaal met de vrouw zou doen. Hij hield geen rekening met de pijnen van de vrouw.” Partoens vraagt voor het slachtoffer een morele schadevergoeding van 7.800 euro.

De procureur bevestigde het relaas van Partoens. “Hij wordt gedagvaard voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het toebrengen van slagen en verwondingen met voorbedachtheid. De vrouw verkeerde in kwetsbare toestand, maar los daarvan gaf ze duidelijk aan dat ze niet instemde met de feiten. Ze was echter kinderlijk verliefd en bleef meegaan in het verhaal van de man. Die speelde het strategisch slim: aanvankelijk sprak hij over kinderen en later over een seksrelatie, maar de deur naar meer bleef hij altijd op een kier zetten. Het slachtoffer liep hevige verwondingen op. Op een bepaald moment kon ze zelfs een maand geen (vrijwilligers)werk meer uitvoeren. Ze weende van de pijn, maar hij liet zijn sadistische lusten botvieren.”

Contactverbod

De celstraf van 36 maanden wordt mogelijk met probatie uitgesproken. De ouders van het slachtoffer stelden zich ook burgerlijke partij en dringen aan op een contactverbod. Liefst van al zien ze de man zelfs uit Maasmechelen verdwijnen. Aan de kant van de verdediging vraagt men de vrijspraak. “Normvervaging is in dit dossier zelfs een understatement, maar beklaagde beseft nu dat ’50 Tinten Grijs’ niet de werkelijkheid is.” Zelfs stamelde de man dat het hem erg spijt. “Ik heb het er heel moeilijk mee”, snikte de man. Het vonnis volgt op 10 december.