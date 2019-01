Dieven vragen hun gestolen kleren terug aan rechter:“We hebben ze achteraf toch betaald” Dirk Selis

09 januari 2019

17u45 0 Maasmechelen Twee twintigers uit het Luikse werden op 20 augustus 2018 betrapt in Maasmechelen Village terwijl ze kledingstukken uit een Versacewinkel aan het stelen waren. De winkeldetective zag het duo al een tijdje heen en weer van de parking wandelen.

Toen ze de auto doorzochten, bleek dat er heel wat gestolen kledingstukken in het voertuig lagen. Ook waren ze in het bezit van een magneet om de beveiliging die op de kledingstukken zat te deactiveren. De twee moesten terstond de gestolen kleren betalen, wat ze ook deden. In de rechtbank hielden ze toch staande dat ze niet met de intentie naar Maasmechelen gekomen waren om te stelen. “Gaat u dan altijd shoppen met een magneet op zak?”, vroeg de rechter laconiek.

Werkstaf

De twintigers beweerden hun leven terug op de rails te hebben en hun advocaat vroeg dan ook om een werkstraf. Maar toen één van hen opwierp dat hij dan niet kon gaan voetballen, fronste de rechter even de wenkbrauwen. “Het is net de bedoeling van een werkstraf dat u die in uw vrije tijd uitvoert”, sprak de rechter hem streng toe.

Maar de klap op de vuurpijl kwam op het einde. Met enige schroom boog hun advocaat zich naar de rechter en vroeg net hoorbaar voor de aanwezigen in de zaal: “Krijgen ze dan ook hun kleren terug, mijnheer de rechter. Ze hebben ze achteraf toch betaald?” De procureur moest zich even recht in haar stoel zetten: “Tja, het is normaal gezien wel de bedoeling dat je de kleren eerst betaalt en dan pas meeneemt en niet andersom.” Zij vorderde een celstraf van 12 maanden met uitstel. De rechter nam de zaak in beraad en spreekt zijn vonnis uit op 6 februari.