Dieven slaan wéér toe met list, politie roept op waakzaam te zijn MMM

19 maart 2019

19u39 0 Maasmechelen Nadat twee vrouwen via een list maandagavond juwelen konden buitmaken in Eisden, gebeurde dinsdagmiddag bijna hetzelfde in Lanaken. Ook daar was het slachtoffer een oudere dame, maar moesten de daders vluchten.

Dit keer probeerden twee jongens en een meisje met een smoes binnen te geraken in de woning. De bewoonster kon om hulp roepen en de drie jongeren konden vluchten richting Opgrimbie.

“Gisteren was er ook de geslaagde diefstal met list in een woning aan de Grafheuvelstraat te Maasmechelen", klinkt het bij de politie. “Toen ging het om twee vrouwen. We roepen bejaarde burgers op attent en waakzaam te zijn als personen onaangekondigd opduiken aan de voordeur. Deze mensen hebben als doel binnen te geraken, de bewoners af te leiden en toe te slaan."